Комитет ВР решил ускорить процесс назначения главы НБУ

В парламенте зарегистрирован законопроект No7101 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно уточнения сроков назначения и увольнения главы Национального банка.

Об этом сообщил инициатор этого документа, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка, передает finclub.net.

"Мы ни в коем случае не ограничиваем Конституционных прав главы государства подавать кандидатуры на должность главы НБУ. Зато хотим четко определить срок внесения в парламент этого представления. В частности, в документе мы уточняем, что в 15 дневный срок президент должен рассмотреть и принять решение по поданному заявлению председателя НБУ об отставке", - сообщил Сергей Рыбалка.

По словам главы комитета, в законопроекте предусмотрено, что в случае непредставления президентом новой кандидатуры в течение 30 дней, как это предусмотрено законом о НБУ, парламент рекомендует главе государству кандидатуру председателя НБУ.

Как сообщал FinClub, глава НБУ Валерия Гонтарева с 11 мая ушла в "вынужденный отпуск". А до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий. Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру главы НБУ на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября.