Комитет ВР согласился на снятие неприкосновенности и арест Савченко

Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко

За відповідне рішення депутати 22 березня проголосували одноголосно, повідомляє УП.

Спершу депутати підтримали подання генпрокурора Юрія Луценка на зняття недоторканності, потім одноголосно проголосували й за арешт Савченко.

Необхідність арешту Луценко обґрунтовував тим, що Савченко не відмовилася від вчинення злочину і не припинила відносили з іншими імовірними співучасниками злочину, може покинути своє місце проживання, переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на свідків, а також продовжувати вчиняти злочини проти національної і громадської безпеки.

Після голосування комітету подання ще має підтримати на своєму засіданні Верховна Рада.