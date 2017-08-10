Комментировать заявления Полякова о прослушке должен психиатр - глава НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался комментировать заявления народного депутата Максима Полякова о якобы незаконном прослушивании со стороны НАБУ.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.

"Там больше психиатр все-таки должен комментировать, а не глава правоохранительного органа", - заявил Сытник.

Как сообщалось 7 августа Поляков обвинил НАБУ в незаконном прослушивании ряда высокопоставленных чиновников 2016 года.

По словам депутата, среди тех, кого якобы прослушивают - служащие Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, ГУД, заместители министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председатели райсудов в городе Киеве, руководители вузов, другие должностные лица, юридические и физические лица.