Компромисс погубит Украину (Chatham House, Великобритания)

Если другие страны хотят посягнуть на ваш статус независимого государства, пусть сами этим занимаются. Не нужно помогать им руками украинцев.

29 декабря один из самых влиятельных людей Украины, Виктор Пинчук, заявил, что «болезненные компромиссы на опережение» необходимы стране, чтобы предупредить заключение сделки между Россией и США «через головы 40 миллионов украинцев». Путь компромисса не нов для Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы, известного филантропа и одного из богатейших людей на Украине, обладающего давними связями в РФ. В отличие от многих других ярких фигур, Пинчука редко обвиняли в том, что он продвигает российские интересы. Тем не менее, он всегда являлся сторонником «договорного курса»: политики, дружелюбной к Западу, уважительной по отношению к установленным Россией «красным линиям», а также критичной по отношению к тем, кто хотел, чтобы Украина выбрала между двумя сторонами.

Но, несмотря на похвальные цели Пинчука — сохранение «права Украины выбирать собственный путь, защиту ее территориальной целостности и построения успешной страны» — его предложения им противоречат. Они призывают к «временному» отказу от цели членства в ЕС, поиску «на данный момент» «альтернативных договоренностей о безопасности» с НАТО и, что является наиболее спорным моментом, проведению выборов на оккупированных территориях до того, как «появятся условия для проведения честных выборов». Такие компромиссы — нечто из разряда «большой сделки», о которой часто говорят «реалисты». Но даже в мире сделок Трампа это будет означать бросить Украину в объятия России без каких-либо обязательств и гарантий, какими бы иллюзорными они не были. «Реалисты» Пинчука — не реальные люди, а придуманные образы, призванные легитимизировать его предложения.

По сути, эти предложения страдают от традиционного недостатка, которому подвержены все подобные идеи: они нежизнеспособны. Если временные договоренности создаются, чтобы остановить конфронтацию, то как от них можно отказаться, не перезапустив ее? Как только эти договоренности будут заключены, они установят новую реальность. Они лишат существующие отношения (Украина-ЕС, Украина-НАТО) жизненной силы, содержания и даже цели. Они также создадут новую динамику, которую Россия сможет использовать, чтобы обеспечить подчинение Украины, сначала де-факто, а затем и де-юре. Нет причин полагать, что какие-либо односторонние уступки заставят Россию отказаться от целей, к которым она стремилась, даже когда Украина являлась внеблоковым государством.

Как и соглашения, выборы обеспечивают законность, но они не должны проводиться в условиях оккупации боевиками или иностранными армиями. Каким будет доклад ОБСЕ, если Украина примет совет Пинчука подвести «украинцев с Востока, невероятно пострадавших», после трех лет работы над достижением результата, совпадающего с их интересами и собственными принципами ОБСЕ? Это лучший способ оскорбить украинцев, пожертвовавших своими жизнями для сохранения этих принципов, и тех на Западе, кто их поддерживал.

Даже если их и проведут, выборы сами по себе не удовлетворят Москву и ее ставленников в Донецкой и Луганской «народных республиках». Последние контролируют только 4% территории Украины. Поэтому вторые Минские соглашения предусматривают, по настоянию России, что сначала сепаратисты получат «особый статус», а затем должны проводиться выборы. Сепаратистские лидеры в Донбассе с самого начала настаивали на том, что такой статус даст им абсолютную автономию и право вето по вопросу внешнего курса Украины. Об этом статья Пинчука умалчивает.

Неважно, движет Пинчуком патриотизм или же пораженчество, его опасения являются преждевременными и неуместными. Каким бы позорным ни было Ялтинское соглашение 1945 года, оно отвечало геополитическим реалиям; воображаемая «Ялта-2» Путина им не отвечает. Предполагаемый объект соглашения, Украина, не разваленное государство, а активный политический субъект; государство, более сплоченное, чем когда-либо прежде. Украина — это не подарок, который можно отдать. Если Трамп считает иначе, его ждет противостояние как в США, так и в НАТО, и в самой Украине. Трамп и Путин могут заключить сделку, которая навредит Украине, а также Восточной и Центральной Европе, но они вряд ли смогут решить судьбу Украины.

Жертвовать ключевыми своими интересами в страхе перед возможными действиями других не только неразумно в принципе. Это упростит действия противника. Риски, которые ждут впереди, требуют абсолютной определенности по вопросу Украины. Если другие страны хотят посягнуть на ее статус независимого государства, пусть сами этим занимаются. Не нужно помогать им руками украинцев.



Джеймс Шерр — научный сотрудник Королевского института международных отношений.