Конференция в Мюнхене: США не включат в "нормандский формат"

Прекратить блокаду на Донбассе призывают Министры иностранных дел стран нормандской четверки. Об этом заявил глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль сегодня в Мюнхене. Он подчеркнул, я процитирую - ситуация вредит обеим сторонам, как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию.

О чем еще говорили и к каким договоренностям пришли мировые политики на конференции по безопасности - знает моя коллега Татьяна Логунова.

Да, Татьяна, сегодня, действительно, главный день Мюнхенской конференции. По субботам здесь традиционно выступают топ-спикеры. Сегодня все внимание было приковано к выступлению хозяйки встречи - Ангелы Меркель. Канцлер Германии говорила о важности НАТО, борьбе с терроризмом, миграционном кризисе и минских соглашениях.

"К сожалению, я не могу сказать, что мы выполнили все пункты Минска. Но, как и прежде, эти договоренности - наша основа и мы должны работать дальше над их выполнением", - говорит Ангела Меркель, канцлер Германии.

Позиция Меркель такова: условий для выполнения политической части Минска пока нет. Поскольку элементарно не соблюдается режим прекращения огня. Но, сказала канцлер, этот процесс можно начать параллельно.

"Когда заключались минские соглашения, мы исходили из того, что к выполнению политической части перейдем на следующий день после прекращения огня. Но после вступления в силу соглашений, перемирие никогда не продолжалось дольше 4-5 дней. И если формально смотреть на все это, то мы не можем начинать политический процесс. Но поскольку мы разумные люди, Украина выразила готовность, несмотря на это, начать процесс параллельно", - говорит Ангела Меркель, канцлер Германии.

О выполнении минских соглашений и санкциях против России - Петр Порошенко говорил сегодня с генсеком НАТО, президентом Польши и вице-президентом США. Встреча с Майком Пенсом по сути была главным пунктом мюнхенской программы.

"Еще раз получен мощный сигнал, что Соединенные Штаты с Украиной. Что новая администрация США, Украина для них находится среди первых приоритетов. Что вопрос Крыма и решительной борьбы за освобождение Крыма также остается приоритетом. Очень важно, что и сегодня, и вчера Украина оставалась первой из главных тем в сфере безопасности конференции в мы получили очередное подтверждение мощной мировой солидарности с Украиной", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

"Что касается Украины, мы должны привлечь Россию к ответственности и требовать, чтобы она уважала минские соглашения, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины. И мы будем настаивать на этом, даже несмотря на поиски нового, общего языка, который, как считает президент Трамп, можно найти", - говорит Майк Пенс, вице-президент США.

Будущее Украины в условиях изменчивого мира - обсуждали и на украинском ланче "ялтинской европейской стратегии". Уже привычное для Давосского форума мероприятие, впервые провели в Мюнхене. Среди гостей - бывший генсек НАТО фог Расмуссен, экс-директор ЦРУ Петреус, влиятельные европейские и украинские политики.

"Это было очень важно, чтобы про Украину не забыли, наоборот, чтобы про Украину много говорили. Это первый раз мы проводим в Мюнхене. Я считаю, что удалось, было очень много полезного - но время покажет", - говорит бизнесмен Виктор Пинчук.

В последние несколько лет изменилась Европа, изменился Запад. Возможно, некоторые думают, что сейчас есть более важные вещи, чем привлечение внимания к Украине, возможно, некоторым Украана кажется проблемой. Но Украина - это часть решения. Европа не будет безопасной без безопасной Украины.

"Я бы хотел увидеть большую роль США, в том числе, и в минском процессе. Но главное, что очень легко сформулировать конечную цель - Украина должна получить полный контроль над восточной границей", - говорит Андерс фог Расмуссен, бывший генсек НАТО.

Минский процесс - обсуждала сегодня и нормандская четверка. В Мюнхене встретились главные дипломаты квартета, причем, для нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля - это был дебют. Беседовали дипломаты больше часа. Договорились не привлекать к нормандскому формату США и соблюдать режим прекращения огня. Вот такие новости из Мюнхена.