Конфликт на Донбассе должны решать дипломаты - Чавушоглу

Турция считает, что урегулирование конфликта на Востоке Украины должно происходить дипломатическим путем с полным выполнением Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Павлом Климкиним, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы желаем, чтобы этот вопрос был решен мирным путем с использованием дипломатии. И мы желаем, чтобы в полной мере выполнялись Минские договоренности", - сказал Чавушоглу, комментируя ситуацию на Востоке Украины.

Он добавил, что Турция приложила много усилий для мирного решения конфликта.

"Мы, безусловно, поддерживаем территориальную целостность Украины и заявляем об этом на всех платформах. Надо, чтобы разрешился вопрос с сохранением территориальной целостности Украины", - подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции также выразил надежду, что столкновения на Востоке Украины как можно скорее завершатся. "От имени правительства и народа Турции хочу выразить соболезнования Украине в связи с ее потерями", - добавил Чавушоглу.