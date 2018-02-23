"Конфликт продолжает обостряться": США требуют миротворцев на Донбассе

После гибели украинского медика в АТО в Госдепе США вновь подчеркнули необходимость введения миротворцев ООН на Донбасс.

Россия в дальнейшем обостряет ситуацию на востоке Украины. Вместо этого должна отозвать войска, убрать вооружение и согласиться на проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Такое заявление озвучила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт, передает "Еспресо.TV".

Американская чиновница отметила, что из-за вооруженного конфликта уже погибли более 10 тысяч человек.

"Вчера мы получили новые данные о том, что 23-летнего украинского медика убили, пока она пыталась помочь мирным жителям на линии столкновения. Этот инцидент является напоминанием о том, что конфликт продолжает обостряться. Гражданские лица ежедневно сталкиваются с реальной опасностью", - сказала Науерт.

Также добавила, что именно Кремль начал противостояние на Донбассе и сейчас продолжает контролировать наемников. Россия может прекратить конфликт тотчас, когда этого захочет. Поэтому Наурет и призвала РФ к миру и введению миротворцев ООН.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия не готова вывести свои войска из Донбасса для ввода на оккупированные территории миротворческой миссии ООН. Однако он готов выслушать "определенные конструктивные идеи" относительно урегулирования ситуации, о которых заявляла РФ.