Конфликт с Россией — главное препятствие на пути Украины в НАТО

8 июня Верховная рада одобрила курс Украины на членство в НАТО. Возможные последствия этого решения DW объяснил Пауль Иван из Центра европейской политики в Брюсселе.

Эксперт по Восточной Европе из Центра европейской политики в Брюсселе Пауль Иван рассказал в интервью DW о том, что означает принятое в четверг, 8 июня, решение Верховной рады Украины внести изменения в законодательство, закрепляющие намерение страны стать членом Североатлантического альянса.

Deutsche Welle: Что принятый Верховной радой законопроект означает для Украины и Европы?

Пауль Иван: Это прежде всего политическое послание, способ заявить об интересах Украины, о ее ориентации во внешней политике. Я бы сказал, что это сигнал и для граждан Украины, и для ее западных партнеров, а также для России. Это заявление о политическом выборе.

— Почему, на ваш взгляд, это решение было принято именно сейчас?

— О своем желании вступить в НАТО Киев заявлял и ранее. Я бы рассматривал голосование в Раде как дальнейший шаг в этом направлении. В то же время, если посмотреть на ситуацию внутри страны, я бы сказал, что среди ее политических сил еще нет консенсуса по этому вопросу. Если посмотреть на результаты голосования в Раде, налицо однозначная поддержка вступления Украины в альянс, но среди украинских политиков все же нет единодушия на этот счет.

— Что на сегодняшний день препятствует членству Украины в НАТО?

— Есть много факторов. Даже если бы Украина была лучше подготовлена, до вступления в НАТО было бы еще далеко. Это длительный процесс, и это нужно четко понимать. В то же время есть ряд довольно сложных проблем, которые необходимо решить, чтобы иметь реальную надежду на вступление. Они главным образом связаны с конфликтом с Россией.

Цель расширения политического и военного альянса состоит в его укреплении. НАТО не будет принимать в свой состав новую страну, если сочтет, что это ослабит альянс или приведет к его конфликту с другими странами. Поэтому здесь необходим определенный уровень стабильности. Для Украины это, очевидно, большая проблема.

— Может ли одобренный законопроект ускорить процесс вступления Украины в НАТО?

— Я думаю, что важно не только членство, но и сам процесс и продолжение сотрудничества с НАТО. Альянс уже довольно активно помогает Украине и украинской армии. Это и обмен опытом, и материальная помощь.

Украине необходимы реформы, при которых сотрудничество с альянсом и отдельными его членами может оказаться полезным. То есть я бы не стал смотреть на членство в НАТО как на конечную цель: важны также преимущества, которые возникают уже сейчас.

— Может ли решение Рады усилить конфронтацию Украины с Россией и еще больше осложнить отношения Москвы с НАТО?

— Я бы не стал ожидать более серьезной конфронтации, чем идущая сейчас война на востоке Украины. Решение Рады лишь подтверждает сделанный ранее политический выбор украинского руководства. Россия же, очевидно, будет негативно реагировать на результаты голосования в Раде. В то же время нынешний конфликт между Россией и НАТО существовал и до голосования, так что я не думаю, что оно приведет к серьезным последствиям.

Ольга Войтович