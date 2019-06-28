Конфликт Зеленского и Климкина: украинцы решили, кто прав

В недавнем публичном конфликте президента Владимира Зеленского и главы МИД Павла Климкина по поводу ноты России в связи с захватом украинских моряков украинцы встали на сторону последнего.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте OBOZREVATEL. В нем приняли участие 19 273 человека.

47% считают, что в ситуации прав глава МИД, который "сделал все, как нужно". При этом 21% опрошенных указали на правоту президента, поскольку именно он отвечает за внешнюю политику.

4% участников считают, что оба политика не правы, ведь дипломатия - дело деликатное. 19% указали на то, что дискуссию не стоило выносить в публичное пространство, поскольку таким образом Украина опозорилась на весь мир.

И 9% украинцев добавили, что лучше было бы не скандалить, а пленных вызволять.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота - это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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