Конгресс США может принять резолюцию о признании Голодомора геноцидом

Американский конгресс может принять резолюцию о признании Голодомора в Украине 1932-33 годов геноцидом.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет "Слово и Дело".

"Только что завершилась встреча со спикером Конгресса Полом Райаном (Paul Davis Ryan), с лидером демократов в Конгрессе госпожой Пелоси (Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi), с конгрессменами, где мы получили очередное подтверждение двухсторонней поддержки Конгрессом, Сенатом Украины. Прежде всего, результатом встречи является то, что я поднял вопрос по рассмотрению в Конгрессе резолюции и признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал П.Порошенко журналистам в Вашингтоне по итогам визита в США в среду.

Голодомор 1932-1933 годов: отношение украинцев к трагедии"Слово и Дело" показало, как украинцы относятся к Голодомору 1932-1933 годов и считают ли его геноцидом украинского народа.

Он добавил, что его визит в США начался с посещения памятника жертвам Голодомора в Вашингтоне.

"Мы получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение этой резолюции", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Сенат штата Вашингтон принял резолюцию о почтении памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

Ранее также Петр Порошенко обратился с просьбой к парламенту Германии признать Голодомор 1932-33 гг. актом геноцида украинского народа.

Слово і Діло

http://ru.slovoidilo.ua