Конкурс на голову САП: у Зеленського відреагували на рішення ОАСК

Сьогодні в Офісі президента відреагували на рішення ОАКС, яке заблокувало проведення конкурсу на посаду голови САП.

Про це повідомляє пресслужба відомства 20 грудня.

У президента Володимира Зеленського запевнили, що проаналізують це рішення.

"Позиція президента щодо конкурсу є незмінною і вже неодноразово озвучувалася. Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найгіднішого кандидата на посаду керівника САП... Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства, - заявили у ВП .

На Банковій наголосили, що рішення ОАСК не є остаточним. Його "детально проаналізують" щодо відповідності до вимог закону.

"Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки щодо такого рішення. Втім, вже зараз можна впевнено сказати, що п'ятий - завершальний - етап конкурсу може і має відбутися вчасно, відповідно до календарних орієнтирів, які визначила конкурсна комісія, - йдеться у заяві.

Сьогодні ми писали, що ОАСК скасував порядок роботи комісії з відбору голови САП.

У жовтні ЄС та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника САП.