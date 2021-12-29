Конкурс на очільника САП: посольство США звернулося до членів комісії

Сьогодні посольство США в Україні звернулося до членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та закликало повернутися до роботи і затвердити свій вибір.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Twitter.

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та ухвалити правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену вам роботу, - зазначили у посольстві.

Раніше ми писали, що ОАСК скасував порядок роботи комісії з відбору голови САП.

У жовтні ЄС та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника САП.

Посли G7 також очікують якнайшвидшого завершення процесу відбору керівника САП.