Конкурс на пресс-секретаря Зеленского выиграла журналистка Юлия Мендель

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает theБабель с ссылкой на источники, близкие к команде президента.

Мендель ранее работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.

По словам Ирины Победоносцевой, пресс-секретаря "ЗеКоманды", на конкурс подали около четырех тысяч заявок. На первом этапе проверяли соответствие кандидатов базовым требованиям: владение украинским и английским, грамотность, опыт работы в смежных профессиях, высшее образование.

Большинство претендентов отсеяли уже на этом этапе.

После телефонных собеседований осталось около ста участников, а после обсуждения выбрали 50, которым и прислали творческие задачи.

- Из пятидесяти человек в финал вышли трое. С ними лично общались Зеленский и члены команды из Администрации президента. Претендентам они устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами. Тот, кого интервьюировали, заранее не знал ни формат общения, ни тем. Каждый раз вопросы были новые. Говорили на украинском и английском языках. Оценивалось понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции, - рассказала Победоносцева.

Она не подтвердила и не опровергла информацию о победе Мендель, поскольку результаты официально объявят в ближайшее часы. Сама Мендель также не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей.

НикВести

http://nikvesti.com