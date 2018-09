Конкурс на судей Высшего антикоррупционного суда: на одно место хотят 9 человек

342 кандидата подали документы на конкурс в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Высшая квалификационная комиссия судей в Facebook.

"Мы завершили этап приема документов на конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. Итак, сейчас имеем впечатляющие цифры, свидетельствующие о доверии юристов к процедурам комиссии и их желании собственным примером менять страну к лучшему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одно место судьи ВАСУ претендуют 9 человек.

"Большинство заявителей – 55% не является судьями, 45% работают в судах страны", - говорится в сообщении.

34% из тех, кто подал документы на конкурс, – адвокаты, 14% – ученые.

FB

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Підсумки етапу подання документів вражають: 9 осіб претендують на одне місце судді Вищого антирупційного суду. Більшість аплікантів - 55% не є суддями, 45% працюють у судах країни.

The results of the application stage are impressive: the ratio is 9 contestants for one position of a judge of the High Anti-corruptin Court.55% of applicants are not judges, 45% work in the country's court system.

Как сообщалось, в общем, в Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них – 12 должностей в Апелляционную палату.

Конкурс на должности судей в Антикоррупционный суд объявили 2 августа.

Высшая квалификационная комиссия судей рассчитывает, что конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда завершится в первой половине февраля 2019 года.