Конкурсная комиссия в ВСУ уверяет: отбор честный, потому что "непричесанный"

В конкурсе в Верховный суд большинство победителей являются судьями, поскольку они оказались самыми сильными кандидатами.

Об этом заявили председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков и секретарь ВККСУ Станислав Щотка во время пресс- конференции в Укринформе на тему: "Подведение итогов конкурса в Верховный Суд и презентация рейтинга кандидатов".

"Конкурс заключался не в том, чтобы в каждый кассационный суд подобрать примерно одинаковое количество не судей или судей. Тогда бы нас гарантированно обвинили в том, что мы искусственно оказывали влияние на показатель. Он был бы везде причесанным и одинаковым. Конкурс заключается в том, чтобы определить кандидата, который занимает высшую позицию в рейтинге", - отметил Щотка.

По его мнению, свидетельством объективности оценки кандидатов является победа в конкурсе в Кассационный хозяйственный суд молодого доктора юридических наук Виталия Уркевича, который получил 840,83 балла и занял первое место в рейтинге. Читайте также: Высший совет правосудия может отсеять некоторых кандидатов в Верховный суд

"Это говорит о том, что не было попытки искусственно подгонять цифры под желаемую картину", - убеждает секретарь ВККСУ.

Как сообщалось, 27 июля ВККСУ утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда. 120 человек стали победителями конкурса, среди них - судьи, адвокаты, ученые и специалисты с совокупным стажем.

До этого ВККС прекратила участие в конкурсе некоторых кандидатов, в частности действующего председателя Верховного Суда Ярослава Романюка, поскольку тот обратился к комиссии с соответствующим заявлением в связи с намерением подать в отставку.

В соответствии с процедурой, далее комиссия должна направить рекомендации о назначении победителей конкурса в Высший совет правосудия (ВСП), который рассматривает материалы касательно каждого кандидата и тоже проверяет их на соответствие критериям этики и добропорядочности.

После этого Высший совет правосудия подает представление Президенту, который должен подписать указ и предоставить полномочия судьям.