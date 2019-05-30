Кононенко не выходит из партии "Европейская солидарность"

Первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко прекращает исполнять обязанности члена президиума партии "Европейская солидарность" и руководителя областной партийной организации, но из партии не выходит.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я принял решение и написал заявление, причем ... специально его написал накануне съезда, для того, чтобы съезд смог принять соответствующее решение, я ухожу с руководящих должностей партии. Это значит, что я прекращаю свои обязанности руководителя областной партийной организации и прекращаю свои обязанности члена президиума партии. Я прошу съезд завтра (31 мая - ред.) принять соответствующее решение", - рассказал Кононенко.

По его словам, в заявлении он указал, что не претендует на место в списке обновленной "Европейской солидарности", хотя "достаточно много сделал и для страны, и для партии и имел бы такие основания".

Депутат считает, что нужно дать дорогу молодежи, чтобы "качественно прошло обновление партии и состав будущей фракции".

При этом Кононенко отметил, что в его заявлении нет ни слова о выходе из партии "Европейская солидарность".

"В моем заявлении нет ни одного слова о том, что я вышел из партии. Потому что я поддерживаю устав партии, я поддерживаю цели, которые ставит перед собой партия, и я готов далее как рядовой партиец работать на том участке, на котором я работаю. У меня есть много обязательств в Киевской области относительно реализации тех или иных проектов, и несмотря на мое место, где я буду, я буду продолжать реализовывать эти проекты", - подчеркнул депутат.

В то же время, Кононенко отметил, что он еще не принял решения относительно участия в парламентских выборах.

"Что касается моего личного похода на выборы - я еще решения не принял, потому что я в последнее время много работал в Киевской области, много общался с гражданами, вел много проектов. Поэтому я буду советоваться - в том числе с активом, в том числе с гражданами Киевской области. Когда я приму соответствующее решение, я обязательно сразу сообщу", - сказал Кононенко.

Как сообщалось, накануне Игорь Кононенко в Facebook написал, что решил уступить свое место в партийном списке новым политикам и уходит с партийных должностей.