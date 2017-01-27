Кононенко проходит лечение вследствие отравления ртутью - СМИ

Отравление не произошло одномоментно - ртуть накапливалась в организме некоторое время. Сейчас ее содержание в крови превышено в 50 раз

У народного депутата от БПП, соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко обнаружено отравления ртутью. Сейчас он проходит лечение. Об этом говорится в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Консервация".

"Игорь Кононенко, к тому же, сейчас поглощен личными проблемами. Незадолго до Нового года у него обнаружилось... отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз", - говорится в материале.

Кошкина пишет, что это не случайность. По информации ее источников, отравление не произошло одномоментно - ртуть накапливалась в организме некоторое время. "Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее - попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", - отмечает автор.

Кошкина пишет, что из-за лечения Кононенко временно отвлекся от парламентских дел.

"В самой АП ключевые решения принимаются узким кругом. Это - сам президент, Макар Пасенюк, Игорь Кононенко и Александр Грановский. Игорь Райнин, Борис Ложкин, Виталий Ковальчук, Александр Турчинов - уже "расширенный состав", привлекающийся по необходимости", - говорится в тексте статьи.

Ранее экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус одной из причин своей отставки назвал давление на него со стороны Кононенко. По словам Абромавичуса, Кононенко занимался тем, что продвигал своих людей на ключевые должности в крупных госпредприятиях.