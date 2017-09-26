Консолидация или раскол - на что направлен закон об образовании?

Порошенко поставил в законе точку

Президент Петр Порошенко подписал скандальный закон об образовании, согласно которому дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке.

Как говорится в сообщении президента, принятие данного закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. По мнению главы государства, документ обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.

"Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - заявил президент.

Порошенко особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. По его словам, закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

Как уточнил Порошенко, Украина продемонстрировала соответствующее международным стандартам отношение к правам национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - заявил президент.

Порошенко также обратился к Министерству иностранных дел и Министерству образования - провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Взрыв в обществе

Резонансный закон "об образовании" Рада одобрила во втором чтении 5 сентября. Согласно документу, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС.

С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Статья закона об обучении детей нацменьшинств вызвала волну возмущения в обществе, однако 19 сентября закон был подписан спикером парламента Андреем Парубием и передан на подпись главе государства.

Так, 21 сентября Закарпатский областной совет принял обращение к Порошенко в связи с законом об образовании. В заявлении отмечалось, что в законе "нарушаются конституционные права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке".

Также украинская партия "Оппозиционный блок" обратилась ко всем местным советам с призывом потребовать от Порошенко наложить вето на закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения.

Вместе с тем в ответ на критику в Министерстве образования заявили, что в новом законе об образовании нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств..

Дипломатический скандал

Скандальная статья закона о языке обучения детей нацменьшинств вызвала не только шквал критики в украинском обществе, но и привела к дипломатическому скандалу.

Парламент Румынии принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине.

Голос Столицыhttp://gs.fm/texts/20170926/5583097.html