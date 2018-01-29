Консолидация украинцев перед угрозой со стороны РФ необходима для победы Украины - Порошенко по случаю годовщины боя под Крутами

История боя под Крутами должна предостеречь нынешних политиков, которые направляют свой запал против недавних единомышленников и не видят угрозы реванша, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Понимаем, что консолидация всех украинцев на фоне опасной внешней угрозы, исходящей от России, является главной предпосылкой нашей победы", - заявил П.Порошенко по случаю 100-й годовщины боя под Крутами.

"Возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может быть тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, "незалежники" хоть на мгновение осознали, чем обернутся междоусобицы и заигрывания с коммунизмом для Украины и для них самих", - процитировал П.Порошенко украинского политика Вячеслава Черновола.

Президент Украины пояснил, что это урок нынешнему поколению - неуступчивым и разъединенным демократам.

"Это предостережение тем, кто ныне впритык не видит угрозу реванша, при этом направляет свой бойцовский запал против недавних единомышленников", - сказал П.Порошенко.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко совместно с женой Мариной приняли участие в церемонии памяти Героев Крут по случаю 100-й годовщины боя под Крутами. Супруги Порошенко возложили цветы у памятного креста на Аскольдовой могиле в Киеве.

Президент также присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации почетное звание имени Героев Крут. П.Порошенко отметил, что институт по праву заслужил это высокое звание. "Уверен, им будут гордиться и те, кто учится сейчас, и те, кто уже закончил его и служит в украинской армии", - сказал он

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на одноименной железнодорожной станции в Черниговской области между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, защищавшими Украинскую Народную Республику.