Константиновский, Шуфрич и Супруненко отрицают неуплату налогов

Депутаты Верховной Рады Вячеслав Константиновский, Александр Супруненко и Нестор Шуфрич отрицают неуплату налогов.

Об этом они заявили, комментируя вчерашнее заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который намерен внести в Раду представления на снятие с них иммунитета.

"За отчетный период, за который мы обязаны отчитаться и несем ответственность, мной было задекларировано чуть более 40 млн грн дохода, и нам абсолютно непонятно, как с них можно насчитать 40 млн грн неуплаченных налогов. Если будет доказано, что мои аудиторы и юристы неправильно посчитали мои доходы и недоплатили налоги, они мной будут уплачены. Я не исключаю вариант, при котором я уплачу указанную сумму, а потом в суде востребую ее назад", - цитирует Шуфрича пресс-служба ОБ.

Константиновский в фейсбуке также заявил, что уплатил все налоги.

"Сразу после заполнения е-декларации, я обратился в НАБУ и НАЗК с просьбой проверить мою декларацию. Я сам пришел на заседание комитета ВР по противодействию коррупции и раздал всем копии документов, подтверждающих мои доходы и уплату всех налогов", - сообщил он.

То же заявил и Супруненко.

"Никакой проверки ГФС не было. Меня ни один из налоговиков не приглашал для предоставления каких-либо объяснений. Соответственно, никто из фискальных органов у меня не просил предоставить дополнительные документальные подтверждения доходов, полученных мной за более чем 20-летний период предпринимательской деятельности.Я публично заявлял ранее и подчеркиваю еще раз: я готов предоставить соответствующие документы, подтверждающие полученные мной доходы, налоги с которых были уплачены в полном объеме. Ответственно заявляю, что результаты так называемой "проверки" ГФС (если она вообще происходила) за период с 1998-2015 годы - сфальсифицированны", - написал он в фейсбуке.