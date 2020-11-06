Конституційна криза. Рада провалила призначення судді КСУ

Верховна Рада не змогла призначити нардепа з ОПЗЖ Юрія Павленка суддею Конституційного суду.

У рейтинговому голосуванні Павленко отримав 126 голосів. Його призначення на посаду судді КСУ підтримали тільки 100 нардепів при необхідних 226.

На розгляді парламенту, крім Павленка, були глава секретаріату фракції Батьківщина Ольга Боднар-Петровська, адвокат Микола Сірий (від Євросолідарності) і головний консультант науково-аналітичного відділу КСУ Наталія Денисенко (від Голосу).

Оскільки суддя не був призначений, буде проведений повторний конкурс. 27 жовтня 2020 року КСУ за зверненням 47 депутатів скасував статтю про покарання за недостовірне декларування та деякі положення антикорупційного закону про функції НАЗК.

30 жовтня Зеленський подав у Раду законопроєкт про розпуск нинішнього складу КСУ. Його різко розкритикували лідери опозиційних парламентських фракцій.

3 листопада в Раді зареєстрували законопроєкт, який збільшить кворум для КСУ з 12 до 18 суддів.

4 листопада в Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується збільшити кількість голосів для прийняття КСУ рішень.

Вчора, 5 листопада, четверо суддів КСУ відмовилися брати участь у засіданнях суду до врегулювання кризи, робота Великої палати КСУ заблокована.