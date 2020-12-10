Конституційна криза: Верховній Раді рекомендують відновити повноваження НАЗК

Парламенту рекомендують ухвалити за основу й у цілому відповідні законопроєкти No4470 та No4471

Комітет із питань антикорупційної політики рекомендує Верховній Раді відновити повноваження Нацагентства з запобігання корупції. Його діяльність була заблокована через скандальне рішення Конституційного суду України, пише інформаційне управління Апарату ВР.

Парламенту рекомендують ухвалити за основу й у цілому відповідні законопроєкти No4470 та No4471.

У проєкті закону No4470 передбачено, що перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК, але запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск.

Законопроєкт No4471 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ньому прописують особливості вручення протоколів про адмінправопорушення суддям.

Передбачено, що основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. Водночас судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або голови Конституційного суду - для судді цього суду.

Однак, якщо НАЗК не отримало у встановлені строки пояснення судді, воно може передавати документи на розгляд до суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.