Конституційний Рубікон

Конституційна криза, закладена у Конституційному Суді багато років тому, поглиблюється.

Її Рубіконом, до речі, було зняття пана Шевчука не тільки з посади Голови, але й з крісла судді Конституцйного суду у 2019 році. Тоді усі це списали на "політичну доцільність". Подальше рішення Конституційного Суду, яке оголосило будь-які акти КСУ поза будь-яким судовим контролем, усі сприйняли вузько, як боротьбу із паном Шевчуком. А слід було дивитися на це глибше.

Законопроекти про перенесення Конституційного Суду у Харків початку 2020 року тепер також мають абсолютно інший вимір. Бо проросійська опозиція вже оскаржила в КСУ як мінімум закон про мову та про земельну реформу. Завтра ніщо не завадить п'ятдесяти друзям окупантів оскаржити конституційність законів про окуповані території або парламентських постанов, що встановлюють та засуджують російську агресію. Вгадайте наслідки.

А тепер ще уявіть, що КСУ засідає біля російського кордону. Та коли його все ж придеться у такій ситуації якось зупиняти, звернеться до самі розумієте кого про "потребу захисту конституційного ладу в Україні". Та якщо судді КСУ спокійно собі їздять у Крим на власні вілли ніщо ж не завадить цим недоторканим зібратися прикладом вдома у пана Тупицького в Донецьку. Та щось там позаявляти.

А наразі вже чуємо позицію Ради Європи про те що суддів КСУ звільняти не можна.

Що робити у цій тупіковій ситуації? По-перше варто ...виконати резонансне рішення КСУ, яким воно б не було. Ніщо не заважає Верховній Раді схвалити зміни до законодавства про корупцію та вивести з відповідних механізмів суддів. Бо інших претензій у рішенні КСУ немає. Окремо можна схвалити інший закон про специфіку контролю доброчесності суддів. Звісно кращим ситуативним варіантом є відставка низки суддів КСУ з тим щоб позбавити орган кворуму. Це не так фантастично як здається. Також можна внести зміни у закон про КСУ із тим щоб позбавити цей орган дискреції прикладом щодо конституційних скарг. Звернути увагу на ситуацію в Секретаріаті КСУ.

Також нагадую про існування передбаченого міжнародним правом права на правомірний спротив спробам неконституційного захоплення влади.

Яке варто до уваги тоді, коли державні зрадники мають державний імунітет.



Борис Бабін

доктор юридичних наук, професор



