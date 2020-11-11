Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо порушення Зеленським карантину

Роз'яснити положення Конституції щодо адмінвідповідальності президента попросив Верховний суд (Фото: waves-ua.com)

Конституційний суд України відкрив провадження у справі щодо порушення президентом Володимиром Зеленський карантину під час поїздки до Хмельницького.

Про це йдеться у відповіді КСУ на відповідний запит Радіо Свобода.

Як повідомляється, провадження було розпочато після офіційного запиту Верховного суду України розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента до адміністративної відповідальності.

"Постановою Третьою колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 No 231-3 (І) / 2020 відкрито конституційне провадження у цій справі", - заявили у КСУ.

Нагадаємо, 3 червня під час візиту президента Володимира Зеленського до Хмельницька він разом зі своїм оточенням відвідав закрите приміщення кав'ярні, чим порушив карантинні обмеження, прийняті урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Після скандалу, що розгорівся глава держави запевнив, що готовий сплатити відповідний штраф, проте Хмельницький міськрайонний суд, який розглядав дану справу про адміністративне правопорушення, засумнівався у можливості притягнення президента до юридичної відповідальності через його недоторканість.

У зв'язку з цим він призупинив провадження і звернувся до Верховного суду.

При цьому чиновників, які супроводжували Зеленського, зокрема, керівника ОПУ Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, мера Хмельницького Олександра Сімчишина, голову ОДА Дмитра Габінета, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка і приватного підприємця Андрія Мельниченка суд оштрафував на 17 тисяч гривень.