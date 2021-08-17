"Конституційний суд знищено": Тупицький зробив заяву

Верховний суд прийняв рішення скасувати указ президента України про звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ, у Зеленського це оскаржили. Сам Тупицький зробив заяву через ситуацію навколо КСУ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує".

Раніше Офіс президента намагався і зовсім забрати справу Тупицького з Верховного суду і говорив, що його повинен розглядати КСУ.

"Вони таким "маневром" зловживають, розраховуючи на те, що Конституційний суд його (подання, - ред.) ніколи не розгляне. Тому що КСУ на сьогоднішній день фактично знищений", - заявив Тупицький.

Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького.

Раньше Верховний суд скасував указ, згідно з яким Тупицький позбувся посади в Конституційному суді.