Конституционный суд имеет месяц на решение по указу о роспуске Рады

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что Конституционный Суд вынесет решение относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент раньше, чем через месяц.

"Закон о Конституционном суде Украины дает на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом",- сказал Вениславский журналистам в перерыве заседания суда.

Напомним, 11 июня Конституционный суд Украины начал рассмотрение вопроса о законности роспуска Верховной Рады и назначения внеочередных парламентских выборов президентом Владимиром Зеленским.

Если суд признает указ неконституционным, избирательный процесс будет автоматически остановлен и выборы в парламент будут плановыми, то есть состоятся в конце октября этого года. По материалам Интерфакс-Украина