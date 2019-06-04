Конституционный суд не сможет приостановить указ Зеленского о роспуске Рады - экс-судья

У суда есть два варианта решения спора, но ни один не предполагает отмену решения президента, пояснил Нимченко Конституционный суд. Фото: AFP

Конституционный суд при рассмотрении жалобы на роспуск Верховной Рады не имеет полномочий приостановить соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал бывший судья КСУ Василий Нимченко, передает 112.ua.

По его словам, Конституционный суд по своей конституционной юрисдикции не уполномочен приостанавливать акты.

"Это когда-то было, когда мы писали законопроект, мы предлагали даже приостановить или, отменяя, ввести какую-то норму, регулятор, но это не прошло, не поддержали, поэтому на сегодняшний день Конституционный суд не может приостановить. У них два пути - вынесение решения "за" или "против" конституционного обращения, или второе - прекращение производства по делу. Я вам скажу как судья Конституционного суда в отставке, в далеком уже 2002 году мы рассматривали конституционное обращение в период ведения избирательных процедур... Избирательные этапы прошли уже первые, мы приняли решение - было открыто производство - мы прекратили производство по делу, потому что Конституционный суд, решая, кто может быть субъектом избирательного процесса, на каких условиях, тем самым сам становится субъектом избирательного процесса, что недопустимо. Такие полномочия не предоставляют Конституционному суду как раз предписания Конституции", - сказал Нимченко.

Напомним, 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года. Так, сегодня, 4 июня КСУ должен рассмотреть данный вопрос.