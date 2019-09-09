Конституционный суд получил обращения Рады по семи законопроектам, меняющим Основной закон

В Конституционный суд Украины поступили обращения Верховной Рады о предоставлении заключения относительно семи законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Конституцию

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ, информирует "ДС".

На рассмотрении в Конституционном суде находятся конституционные обращения:

О соответствии законопроекта No1013 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;

О соответствии законопроекта No1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;

О соответствии законопроекта No1015 о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;

О соответствии законопроекта No1016 о внесении изменений в статьи 85, 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;

О соответствии законопроекта No1017 о внесении изменений в статьи 76, 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;

О соответствии законопроекта No1017 о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;

О соответствии законопроекта No1017 о внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Представления распределены судьям-докладчикам.