Консула Украины в Гамбурге отстранили на время проверки

Консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Вчера министр иностранных дел Павел Климкин поручил госсекретарю МИД начать дисциплинарное производство в отношении нашего консула в Гамбурге. Срочно, вчера еще, это дисциплинарное производство было начато", - сообщила она.

"На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей и рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", - сказала Беца.

"МИД абсолютно осуждает антисемитизм и любые проявления ксенофобии и дискриминации - как в обществе, так и в МИД. Мы тщательно разберемся в этой ситуации и сделаем выводы - и на будущее тоже", - отметила пресс-секретарь министерства.

Пока консула отстранили на время дисциплинарного производства.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Марущинца из-за информации об антисемитских высказываниях и разжигании межнациональной вражды на его закрытой странице в Facebook.