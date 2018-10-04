Консула Венгрии в Берегово объявили персоной нон грата

Консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на официальном сайте.

"Об этом было сообщено сегодня Послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что, в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года, в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов", - говорится в сообщении.

В МИДе рассчитывают, что венгерская сторона в дальнейшем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а её должностные лица - от нарушений украинского законодательства.

"Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединительный фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров", - подчеркнули в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, 19 сентября Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.

Министр иностранных дел Украины заявил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине. В ответ Будапешт пригрозил возможностью прибегнуть к новым шагам с целью замедления интеграции Украины в ЕС.