Консульства Польши возобновили работу в Украине

Польские дипломатические учреждения в Украине возобновили работу, которая была приостановлена на прошлой неделе из-за обстрела консульства в Луцке.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает RMF FM.

По словам Ващиковского, украинские службы взяли под надежную защиту польские дипломатические учреждения. Он уточнил, что учреждения получили надлежащую охрану от Национальной гвардии Украины.

На сайте консульства Польши в Луцке, в частности, сообщается, что с 4 апреля ведомство "возобновляет прием заявителей, граждан Украины и третьих государств, в визовых делах, Карты Поляка и других".

Посольство в Киеве и консульства в нескольких городах были закрыты с 29 марта, когда из гранатомета было обстреляно консульство в Луцке.

Как сообщалось, ночью 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубновской, 22б.

Позже стало известно, что СБУ квалифицировала обстрел консульства в Луцке как теракт.

СБУ заявилша, что обстрел консульства Польши в Луцке и синхронизированная с ним во времени попытка перекрытия трассы "Львов – Рава-Русская" являются частями направленной подрывной акции, организованной специальными службами РФ.