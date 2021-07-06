Консультації в політичній підгрупі ТКГ знову не відбулося через присутність бойовика "ДНР" - Гармаш

Консультації в політичній підгрупі ТКГ, заплановані на 6 липня, в черговий раз не відбулися через те, що на засіданні знову була присутня засуджена в Україні бойовик Мая Пирогова, повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він також зазначив, що сьогодні під час консультацій, які не відбулися, вперше була присутня нова модераторка ОБСЄ Сільвія Берманн.

"Сьогодні в політичній робгрупі ТКГ відбувся, так би мовити, дебют нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берманн. Було підло з боку представника Росії Дмитрівського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації - формальним засіданням", - написав Гармаш.

Він зазначив, що українська сторона вже попереджала, що в офіційних засіданнях, наша делегація може бути представлена лише в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. І раз засідання оголосили офіційним Гармаш і представник Донецька в українській делегації Денис Казанський сіли за стіл переговорів.

"Після недовгого замішання, в Донецьку все-таки вирішили зірвати діалог, який почався і витягли, так би мовити, в студію Маю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність. Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної "кімнати переговорів". Згодом вийшли і всі інші. Пані Берманн виявилася в незручній ситуації: одна, на тлі самовара... Фактично, Дмитрієвський підставив її своєю провокацією. Але це хороша наука, нехай згадує, як працювати з росіянами (була послом Франції в Москві)", - додав Гармаш.

Він з жалем зазначив, що ніяких змін в Мінському процесі сьогоднішня зустріч з новим модератором від ОБСЄ не віщує. За словами Гармаша, в особистому спілкуванні Берманн дуже приємна жінка.

"Але на загальній неформальній сесії новий модератор заявила про збереження старих "практик", якими попередній модератор, власне, і завів роботу підгрупи в глухий кут. А саме: "не цікавитися статусом учасників робочої групи". Тобто, не питати, хто вони і, кого і з членів ТКГ представляють. Хоча в Комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ", а сьогодні "люди з Донецька і Луганська" офіційно не представляють нікого з членів ТКГ... Представник ОРДО від Росії Михайлова аж засвітилася: "Дуже радісно, що Ви дотримуєтеся цього ж шляху", - додав Гармаш.

За його словами, по суті "цей шлях" означає, що в Мінському процесі так і не з'явиться інша сторона конфлікту. Зокрема, Росія буде заявляти, що вона посередник, а її маріонетки з Луганська і Донецька продовжуватимуть називати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому ніякої суб'єктності.

"Ну а якщо немає другої сторони, то і конструктивний діалог неможливий... Шкода, якщо зміна модераторів перетвориться у втрачений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання. Завтра ТКГ. Очікується оголошення ще однієї кадрової ротації, більш високого рівня...", - підсумував Казанський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Тристороння контактна група повинна відновити повноцінну роботу.

Своєю чергою глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив про те, що зміна майданчика для переговорного процесу в рамках ТКГ є єдиною умовою відновлення повноцінної роботи контактної групи. За його словами, переговори в Мінську не можуть тривати, поки там керує Лукашенко.