Контактная группа договорилась о праздничном "режиме тишины" в АТО

Трехсторонняя контактная группа заявляет о полном прекращении огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик в среду после окончания заседания.

"От имени трехсторонней контактной группы я хотел бы сейчас сделать следующее заявление... Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО подчеркиваем необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", - сказал он.

По его словам, следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017 года.

Напомним, что Bellingcat опубликовала доклад об ударах артиллерии РФ по территории Украины.