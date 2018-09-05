Контактная группа по Донбассу соберется в Минске 19 сентября

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе пройдет в Минске 19 сентября. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Трехсторонняя контактная группа соберется 19 сентября в Минске.

На сегодняшних переговоров гуманитарная рабочая группа обсудила подготовку поездки ее координатора Тони Фриша на Донбасс по обе стороны от линии соприкосновения. Поездка состоится с 6 по 12 сентября.

Экономическая рабочая группа среди прочего продолжила обсуждение шагов по восстановлению и улучшению качества мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также актуальные вопросы, связанные с выплатой пенсий и водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

Политическая рабочая группао бсудила имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, по мнению представителя Украины в гумманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко, все, что происходило на переговорах в Минске 5 сентября лишь подтверждает, что убийство главаря боевиков в Донецке Александра Захарченко было спланировано его кураторами из Москвы.