Контактная группа призывает к полному прекращению огня в зоне АТО

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что все члены ТГК призвали к полному прекращению обстрелов на Донбассе и отводу всех видов вооружений к линии разграничения, обозначенной в минских соглашениях от 19 сентября 2014 года. Об этом она написала на персональной странице в Facebook.

Также она подчеркнула, что представители мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля.

Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо - и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО, - написала Олифер по результатам сегодняшней встречи ТГК.

Украинская сторона на переговорах настаивала на том, что важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности является меморандум от 19 сентября 2014 года.

"Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины, граница - таковы предпосылки для проведения выборов на Донбассе", - изложила Олифер позицию Украины.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 15 февраля.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Минске собрались участники Трехсторонней контактной группы по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.