Контактная группа соберется в Минске сегодня в 15:00 - Д.Олифер

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет заседание в среду в 15:00. Об этом сообщила пресс- секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня в 15:00", - сообщила она.

Напомним, по словам Д.Олифер, видеоконференция контактной группы 31 января не состоялась из-за ОРДЛО и РФ.

Накануне Президент П.Порошенко заявил, что поставлена задача 31 января организовать переговоры контактной группы по Авдеевке.

Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.