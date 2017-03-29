Контактная группа согласовала отвод вооружений в Станице Луганской 6 апреля

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала отвод вооружений в Станице Луганской 6 апреля 2017 года. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"Стороны сегодня, в частности, договорились о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения 1 апреля, а также о разведении сил и средств в Станице Луганской 6 апреля", - сообщил Сайдик.

По его словам, контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины выступили за обеспечение полного соблюдения режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля. Кроме того, с этого дня запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы.