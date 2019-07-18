Контактная группа в Минске договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени, - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

Завершено разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется со сноса сооружения НЗФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы незаконных группировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста, - отметила Олифер.

Кроме того, в гуманитарной подгруппе было подтверждено местонахождение 69 украинских граждан, которых Киев стремится освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона.

Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц, - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

В то же время, по ее информации, в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения - эти вопросы так же требуют решения вопросов безопасности.

Олифер добавила, что есть положительные сдвиги и в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса.

Также договоренность о прекращении огня подтвердил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по окончанию заседания в Минске.

ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуту по киевскому времени, - заявил журналистам Сайдик.

В этой связи стоит обратить внимание, что накануне Путин упростил получение паспорта страны-оккупанта для всех жителей Донбасса.

А ранее советники президентов РФ, Украины, Франции и Германии договорились о перемирии на Донбассе и обмене пленными

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