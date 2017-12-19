Контактная группа в Минске попытается договориться о прекращении огня на Донбассе на праздники - Марчук

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон играл важную роль в соблюдении перемирия на Донбассе и отзыв российских военных, скорее всего, приведет к ликвидации центра, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Евгений Марчук.

Подгруппа по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске 20 декабря намерена обсудить режим тишины на линии разграничения на период праздников. Об этом в Facebook рассказал представитель Украины в подгруппе Евгений Марчук.

Он отметил, что это будет 73-й, последний в 2017 году раунд переговоров.

"Будет попытка договориться о прекращении огня по всей линии соприкосновения хотя бы на период новогодне-рождественских праздников и зимних каникул. Как этого достичь - технология наработана и апробирована, она сработала в 2016 году, когда удалось удержать режим полной тишины шесть недель. Так называемые хлебное и школьное перемирия в 2017 году были неудачными", - написал Марчук.

Он отметил, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) играл важную роль в соблюдении перемирия.

"Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра будет достигнута. К тому же, отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры. Это плохо. Кроме того, это своеобразный шантаж, попытки вывести нас на прямые переговоры с боевиками ОРДЛО и плохой симптом вообще", - заявил Марчук.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Стороны несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.

Совместный центр контроля и координации был создан в сентябре 2014 года, в его состав входили украинские и российские военные. СЦКК должен осуществлять мониторинг и координацию практической реализации положений Минского договора, в частности относительно прекращения огня и организации буферной зоны.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что 19 декабря Россия отзывает своих офицеров из СЦКК. В ведомстве отметили, что новый порядок въезда в Украину российских граждан, который вступает в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны будут заблаговременно сообщать о поездке, "неприемлем" для российских офицеров, входящих в состав совместного центра.

В украинском МИД расценили такое решение России как очередную провокацию и стремление снять с себя любую ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины.

Вечером 18 декабря штаб АТО сообщил, что российские представители в СЦКК не смогли пересечь линию разграничения через пункт пропуска "Майорское" в Донецкой области, так как работу перехода прекратили из-за обстрелов боевиков. Российская сторона обвинила в срыве перехода украинскую сторону, которая якобы не предоставила необходимый транспорт.