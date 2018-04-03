Контроль над делом Холодницкого передали Генинспекции ГПУ

Процессуальное руководство в деле против антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого передано от департамента Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной инспекции ГПУ.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Гуцуляк.

Ранее Холодницкий потребовал сменить подследственность уголовного производства в отношении него, "поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ".

Гуцуляк отметил, что ему известно только об одном деле, которое Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует по нему.

"Я знаю об одном. Оно зарегистрировано по моей инициативе после выхода сюжета по поводу моей жены. Оно было зарегистрировано за подследственностью и направлено в НАБУ. Там проводились следственные действия, и я давал показания. Очевидно, что именно это производство вызывает у него какие-то соображения по поводу предвзятости работников нашего подразделения", - рассказал он.

"Учитывая это, процессуальное руководство в уголовном производстве по Холодницкому недавно изменено, его осуществляют прокуроры генеральной инспекции. Это было решение генерального прокурора", - добавил Гуцуляк.

По законодательству, процессуальный прокурор управляет работой следователя.

По словам Гуцуляка, Холодницкий во вторник на допросе общался со следователем из департамента по расследованию особо важных дел, но процессуальное руководство осуществляют прокуроры Генинспекции, и именно они будут управлять всем следствием.

Генеральная инспекция - специальное подразделение для выявления коррупционеров в рядах прокуроров, созданное осенью 2016 года.

Напомним, что 30 марта генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали на Холодницкого жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров. Они предлагают уволить антикоррупционного прокурора.

ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. По словам Сытника, Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел. Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.