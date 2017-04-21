Корчак хочет создать службу системного администрирования при НАПК

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Корчак предложила создать службу распорядителя Государственного реестра электронных деклараций.

Об этом она заявила в ходе слушаний в антикоррупционном комитете Верховной Рады в пятницу, 21 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина", передает "Слово и Дело".

Виталий КуприйНародный депутат УкраиныКуприй пообещал подать заявление о преступлении относительно работы реестра е-декларацийСказано 29 марта 2017 г.Статус обещания: Выполнено

"Я предлагаю внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" в части, которая касается создания на базе НАПК службы распорядителя государственных реестров, агентов", - предложила Корчак.

По ее словам, у этой службы должен быть отдельный бюджет, подчиняться она будет исключительно руководителю НАПК, однако в службе будут не госслужащие, "а нанятые работники-айтишники, с соответствующей заработной платой, которые будут заниматься системным администрированием реестра".

"И когда будут задавать вопрос, кто несет ответственность, то тут четко можно будет сказать - глава (НАПК - ред) и руководитель этой службы", - отметила Корчак.

Валерий КарпунцовНародный депутат УкраиныКарпунцов заявил, что будет голосовать за изменения в закон о деятельности НАПКСказано 29 марта 2017 г.Статус обещания: В процессе

Парламентский комитет на слушаниях обсудил работу реестра электронных деклараций, деятельность НАПК и механизм подготовки изменений в закон "О предотвращении коррупции" в части определения перечня субъектов декларирования.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Корчак в саботаже модернизации е-декларирования.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о проведении около ста полных проверок электронных деклараций чиновников и трех тысяч специальных. С 14 апреля из системы электронного декларирования начали исчезать е-декларации чиновников.

Слово і Діло

http://ru.slovoidilo.ua