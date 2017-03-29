Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не собирается уходить в отставку.

Об этом она заявила в кулуарах Кабинета министров в среду.

"Не пойду я в отставку", - отметила она.

"А почему я должна идти в отставку? Это не проблема с деньгами. Эти нервы не стоят этих денег. Вопрос в другом, просто нежелание, чтобы наш орган работал", - пояснила Корчак.

Она также отметила, что администрирование сайта НАПК не находится под контролем НАПК.

"Компьютеры не у нас. Управленец этой системой - государственное предприятие "Украинские специализированные системы", которое в сфере ведомства Госспецсвязи", - добавила она.

Как известно, в среду премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку, из-за невозможности обеспечить нормальную работу сайта электронных деклараций, который фактически не работает почти 5 дней.

Представители четырех общественных организаций обратились к правительству с просьбой освобождения руководства Назка из-за провала электронного декларирования.

Роман Кравец, УП