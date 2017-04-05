Корчак рассказала, почему выписывала себе и членам НАПК высокие премии

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявила, что высокие премии в 200 тыс. грн, которые она выписывала как себе самой, так и прочим членам агентства, были выданы "за работу" в полном соответствии с законом.

Как сообщает "Украинская правда", в ходе отчета главы НАПК в Раде, депутаты "засыпали" ее вопросами о премиях. Выяснить причины назначения премий хотели, в частности, первые три парламентария, которые задавали Корчак вопросы. Глава НАПК, однако, отвечала, что в назначении премий не было никаких нарушений, и все происходило в рамках закона.

В конце-концов, к трибуне подошел глава фракции РПЛ Олег Ляшко с несколькими депутатами. В ситуацию пришлось вмешаться спикеру Рады Андрею Парубию, который призвал Корчак дать ясный ответ на вопросы депутатов.

"Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. 200 тысяч гривень была премия, но эти премии получали за работу", - указала Корчак. Она подчеркнула, что сделала на своей должности очень многое.

"Запущен процесс электронного декларирования, запущен механизм проверки финансирования партий, осуществляется постоянная работа, связанная с предотвращением коррупции", - отчиталась глава НАПК об успехах своего ведомства.

В октябре прошлого года сообщалось, что четыре члена НАПК каждый месяц назначали себе выплату двух надбавок и премию в размере целой месячной зарплаты.

Так, каждый месяц глава НАПК Наталья Корчак получала 35 тысяч гривень зарплаты, 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, 100% оклада как надбавку за интенсивность и 100% оклада в виде премии. Всего с апреля по сентябрь она получила 700 тысяч гривень. Также в июле и сентябре текущего года все четыре члена НАПК получили по 250% премии.

Сама Корчак в ответ на вопрос жураналистов о щедрых премиях стала жаловаться, что правительство плохо финансирует НАПК. Поэтому якобы "приходится" выдавать себе премии, чтобы "обустраивать рабочие места за свой счет". По материалам: Украинская правда