Корчак стала координатором по вопросам гендерного равенства в НАПК

Экс-глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), член Нацагентства Наталья Корчак назначена уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в НАПК.

Как сообщается в понедельник на сайте НАПК, согласно закону Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", уполномоченные лица (координаторы), на которых возложены функции по обеспечению равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, в пределах своих полномочий организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности.

Кроме того, координаторы осуществляют анализ состояния обеспечения гендерного равенства, координацию мероприятий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторинг их реализации, постоянную информационно-пропагандистскую деятельность по ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола и т.д.

В НАПК напомнили, что на национальном уровне гендерное равенство гарантировано Конституцией Украины, Кодексом законов о труде Украины, а также отдельным законом "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", Государственной социальной программой обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года и др.

Н.Корчак возглавила НАПК 28 марта 2016 года. Срок ее полномочий истек 28 марта 2018 года. Новым главой Нацагентства был избран член НАПК Александр Мангул.