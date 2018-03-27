Корчак уходит с поста главы НАПК 28 марта.

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак уйдет в отставку уже в среду, 28 марта.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что не претендует на второй срок на должности.

"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", - заявила Корчак и выразила надежду, что НАПК получит нового главу после внеочередного заседания.

Также она поблагодарила всех критиков и оппонентов за "придирчивое внимание", а коллег - за "поддержку и командную работу".

Напомним, Наталья Корчак занимала пост главы НАПК в течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Она была одной из первых трех членов нового агентства, выбранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015 года.