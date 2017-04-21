Корчак утверждает, что замена руководства НАПК не изменит ситуацию

На данном этапе смена руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не повлияет на ситуацию с электронным декларированием, считает глава НАПК Наталья Корчак.

Об этом она сказала на слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Никоим образом не решает вопрос замена названия члена НАПК на специальных уполномоченных, замена коллегиального органа. То есть хочу донести мысль, что не имеет значения то, председатель ли я, или кто-то другой, на сегодня это не решает вопрос ни с проверкой, ни с качеством работы реестра", - сказала Корчак.

По ее мнению, здесь следует ставить вопрос о персональной ответственности членов агентства за то или иное направление работы.

"Сейчас самый простой способ сказать, что всех надо распустить, а дальше что? Я хоть сегодня готова уйти с должности, как и члены НАПК, но речь идет о том, что есть люди, которые работают, которым доверяют. Поэтому если уже за что-то взялся, то надо довести это до конца", - отметила Корчак.

Как известно, 29 марта глава правительства Владимир Гройсман предложил председателю НАПК Наталье Корчак уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Реестра электронных деклараций. Впрочем, Корчак заявила, что в отставку уходить не собирается.

7 апреля сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции рассматривало вопрос отставки Корчак, однако согласия в этом вопросе членам агентства не удалось достичь. По словам члена НАПК Руслана Рябошапки, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не хватило голосов для отставки Корчак.