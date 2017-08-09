Корчак: Я не знаю, в отношении кого из членов НАПК расследует дела НАБУ

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не знает, в отношении кого из должностных лиц НАПК расследует уголовные производства Национальное антикоррупционное бюро. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"О том, что НАБУ расследует три уголовных производства относительно действий служебных лиц НАПК, узнала из Украинской правды. Кто эти лица - не знаю", - говорится в сообщении.

По словам Корчак, она получила уже достаточно больше количество звонков по этому поводу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло три уголовных производства против должностных лиц Национального агентства по предотвращению коррупции. Два дела были открыты по факту возможного совершения чиновниками НАПКа уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).