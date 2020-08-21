Кордон України з Білоруссю посилено охороняють - ДПСУ

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилено охороняє кордон із Білоруссю. Про це "Укрінформу" повідомив 21 серпня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"Наразі кордон із Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, бо ситуація в цій країні досить неспокійна. Після початку ескалації ситуації в Білорусі ми перейшли на посилений режим", - сказав він.

За словами спікера ДПСУ, ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна, нестандартних випадків або провокацій українські прикордонники не фіксують.

Демченко, зокрема, зазначив, що переміщення будь-якої військової техніки на території Білорусі не спостерігали.

За даними Держприкордонслужби України, щодня через сім пунктів пропуску кордон із Білоруссю перетинає від 4 тис. до 5 тис. осіб.