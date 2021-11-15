Корнієнко пропонуватиме кандидатуру Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пропонуватиме кандидатуру депутатки від фракції "Слуга народу" Олену Шуляк на посаду голови однойменної партії.

Про це речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук написала у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Олександр Корнієнко пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу"", - написала Юлія Палійчук.

Як відомо, "Слуга народу" проведе в понеділок з'їзд для обрання нового голови партії.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Олександр Качура заявляв, що, найімовірніше, "Слугу народу" очолить Олена Шуляк.

Раніше повідомлялося, що 19 жовтня Верховна Рада обрала Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту.

Після призначення першим віцеспікером Корнієнко мав намір поєднувати дві посади.

Згодом Корнієнко заявив, що має намір скласти повноваження голови партії "Слуга народу" для концентрації на роботі першого віцеспікера Ради.