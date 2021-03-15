Корнієнко спростував переговори про створення коаліції СН з Батьківщиною

Слуга народу не отримувала офіційних пропозицій про переговори зі створення коаліції з іншими політичними силами.

Про це повідомив перший заступник глави фракції СН у Верховній Раді Олександр Корнієнко на брифінгу.

"Офіційні пропозиції від жодної фракції про коаліційні переговори не надходили", - зазначив він.

Корнієнко нагадав, що формальних підстав для коаліційних переговорів "не так багато". так як у фракції є більше 226 нардепів. Він зазначив, що коаліція може розширюватися і бути більшою, ніж фракція СН.

Якщо такі пропозиції будуть надходити, то фракція буде офіційно їх обговорювати і приймати рішення.

"Я думаю, що у парламентських партій тепер є можливість зайти на сайт Слуги народу, подивитися доктрину, подивитися свою програму, знайти точки перетину. Якщо цих точок достатньо, щоб проводити коаліційні або будь-які інші переговори, то, безумовно, можна на нас виходити з такими пропозиціями", - резюмував нардеп.

У лютому глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що не виключає можливість створення Слугою народу парламентської коаліції з іншими політичними силами, але конкретних домовленостей поки немає.

15 березня в Батьківщині заявили, що переговори про створення коаліції зі Слугою народу ведуться. За словами одного з нардепів, це питання обговорює лідер політичної сили Юлія Тимошенко з президентом Володимиром Зеленським.

В кінці лютого в Голосі заявили, що періодично з ними ведуть переговори про коаліцію представили СН і Офісу президента.